Notizie relativamente rassicuranti arrivano dallo spazio e dall’agenzia Usa: un satellite fuori controllo della NASA si schianterà sulla Terra, paura per “RHESSI”. Il modulo in disuso che aveva studiato il Sole sta per disperdersi in milioni di frammenti. Si tratta del veicolo RHESSI, che ha studiato il Sole dal 2002 fino al suo pensionamento nel 2018. E da quanto si apprende lo stesso dovrebbe rientrare nell’atmosfera terrestre intorno alle 01:30 UTC del 20 aprile.

Satellite fuori controllo si schianterà sulla Terra

Saranno le 03:30 ora italiana ma sul “landing” vige una incertezza di più o meno 16 ore, secondo le ultime stime dell’esercito americano. Ma cosa è RHESSI? Si tratta del “Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager” e non è un gigante: pesa 270 kg e la maggior parte della massa verrà “convertita in cenere e vapore dall’atmosfera”. Lo hanno spiegato i funzionari della NASA. Ci sono però possibilità non del tutto remote e “alcuni componenti dovrebbero sopravvivere al rientro”

Rischio impatto bassissimo: 1 su 2.467

Il rischio di danni sulla Terra è basso, circa 1 su 2.467“. In orbita ci sono attualmente più di 30mila pezzi di detriti orbitali, tutti monitorati dalle reti di sorveglianza spaziale globale. L’Agenzia Spaziale Europea stima che circa 1 milione di oggetti di larghezza compresa tra 1 e 10 cm stanno sfrecciando attorno al nostro pianeta in questo momento e che in sub scale sarebbero circa 130 milioni.