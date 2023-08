Sono in arrivo tre nuove circolari Covid in Italia: i documenti sono stati redatti dalla direzione Prevenzione del Ministero della Salute.

In Italia, sono in arrivo tre nuove circolari a tema Covid con le quali il Ministero della Salute fornirà indicazioni aggiornate su vaccini, raccolta dati e isolamento dei soggetti positivi al virus.

Italia, in arrivo tre circolari Covid su vaccino, raccolta dati e isolamento

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, le tre circolari che stanno per arrivare saranno incentrate su tre diversi argomenti: le prossime vaccinazioni Covid fissate al via in autunno, la raccolta dei dati e il monitoraggio relativi all’infezione e, infine, la “guida” stilata per le Regioni che affronta il nodo dell’isolamento dei positivi.

Le circolari, redatte dalla direzione della Prevenzione del Ministero della Salute sono pronte ma, stando a quanto riferito da Adnkronos Salute, i documenti verranno resi noti soltanto dopo la pubblicazione dell’ultimo decreto approvato dal Governo in Gazzetta ufficiale.

Il contenuto delle circolari

L’obiettivo delle circolari consiste nel dare vita a una comunicazione più “semplice e diretta” e nel fornire indicazioni sulla gestione del SARS-CoV-2 nei prossimi mesi e soprattutto durante la stagione autunnale.

Se le circolari non sono ancora state diffuse, si sa già che la vaccinazione sarà caldamente consigliata agli anziani, agli immunodepressi e ai fragili. Pare, poi, che la raccolta dei dati Covid da parte delle Regioni subirà cambiamenti: i dati, infatti, non saranno più comunicati quotidianamente ma con scadenza settimanale. Infine, per quanto concerne l’isolamento dei positivi, verranno fornite indicazioni dettagliate alle Regioni.