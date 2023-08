La nuova variante Eris del Covid è arrivata in Italia ed è diventata la seconda più diffusa al mondo. Scopriamo insieme le caratteristiche e i sintomi di questa variante.

Covid, variante Eris in Italia: la più diffusa al mondo

La nuova variante Eris del Covid è in Italia e al momento è la seconda più diffusa del mondo. Gli esperti ha deciso di chiamarla Eris come il pianeta nano scoperto nel 2003, uno dei più grandi conosciuti nel nostro sistema solare, chiamato così in onore dell’antica dea greca della discordia. A richiamare l’attenzione è soprattutto la sottovariante Eg.5.1, in aumento nel Regno Unito, dove rappresenta l’11,8% dei casi di Covid, ma anche negli Usa. “Sembra che parleremo un bel pò di Eg.5.1 in quanto sta aumentando in modo significativo in molti luoghi. Per facilitare la comunicazione, useremo il soprannome ‘ Eris’ per Eg.5.1” ha annunciato Ryan Gregory, professore al Dipartimento di biologia dell’Università di Guelph (Ontario), uno degli scienziati più attivi sul fronte delle varianti, su Twitter. “Il fatto che sia stata rinominata Eris non significa che ci aspettiamo che da sola causi un’ondata” ha aggiunto, sottolineando che è già una sorvegliata speciale.

Secondo uno studio italiano, l’ultima variante Covid non è “più pericolosa” delle altre, “sebbene abbia mostrato una prevalenza crescente, come evidenziato dall’Oms, le analisi ci dicono che ha una virulenza inferiore rispetto ad altre varianti di Omicron“. La ricerca, una delle prime a livello internazionale ad indagare su EG.5, porta la firma di Fabio Scarpa, dell’Università di Sassari; Stefano Pascarella dell’Università Sapienza di Roma, e di Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma.

Covid, variante Eris in Italia: i sintomi

Secondo gli ultimi dati dello Zoe Health Study, il progetto attraverso cui si possono segnalare i segni clinici del Covid, i sintomi più comuni della variante Eris sono simili a quelli riportati per le ultime varianti di Omicron, anche se la frequenza varia.

I sintomi più comuni sono: