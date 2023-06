Risale da 0,71 a 0,82 l’Rt, l’indice di contagio Covid, che resta comunque lontano dal valore epidemico di uno. Per il resto sono tuttavia in discesa continua gli indicatori Covid del monitoraggio settimanale a cura dell’Iss, esaminati venerdì 23 giugno dalla cabina di regia. L’incidenza settimanale dei casi ogni 100 mila abitanti cala infatti da 13 a 10, mentre il tasso di occupazione di letti nei reparti passa da 2 a 1,7. Il tasso delle terapie intensive resta stabile: 0,5.

Covid, indice di contagio in rialzo: vaccino Moderna aggiornato

Nel frattempo, il vaccino Moderna sarà aggiornato con la variante Kraken: le nuove dosi aggiornate (circa 50.000) saranno pronte per il prossimo autunno. Ad annunciarlo il Senior Vice President Chantal Friebertshaeuser, in conferenza stampa a Roma con il direttore generale di Moderna Jacopo Murzi e il Ceo Stephan Bancel, in occasione dell’apertura della sede italiana dell’azienda. Murzi ha spiegato: “Per la campagna vaccinale d’autunno si aspettano le linee guida del ministero della Salute sulle popolazioni target, sicuramente anziani e fragili, e le modalità”.

Murzi: “Una corsa contro il tempo”

Murzi ha precisato: “Ci sarà una corsa contro il tempo in tutti i Paesi per l’approvazione dei nuovi vaccini da parte delle agenzie regolatorie”. Come informa La Stampa, la procedura di acquisto dovrebbe rimanere centralizzata a livello europeo, come accaduto con i primi vaccini anti-Covid.