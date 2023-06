Dieta di Jennifer Aniston: cosa mangiare per tenersi in forma

Avere un fisico smagliante è un desiderio di tantissime donne e sono diversi i personaggi dello spettacolo che sicuramente possono vantare un corpo sano. Jennifer Aniston, infatti, ci tiene molto al suo fisico che cura in maniera attenta e sana. Scopriamo su cosa si basa la dieta di Jennifer Aniston e come si tiene in forma.

Quando si vive sempre sotto i riflettori, bisogna fare attenzione a mantenersi nella giusta forma. Infatti, Jennifer Aniston, attrice, sa bene quanto il benessere psicofisico sia fondamentale. Nella dieta di Jennifer Aniston ci sono momenti in cui si lascia anche andare a dei cheat days, noti come sgarri, ovvero piccole tentazioni e peccati di gola.

Nel suo caso, il buon cibo e qualche cocktail sono sicuramente i protagonisti e i compagni di queste giornate in cui ogni tanto è bene lasciarsi andare, Oggi, nonostante i 54 anni, sfoggia un fisico davvero smagliante anche grazie all’alimentazione che segue, a cui aggiunge una vita sana e allenamento full body, come ha raccontato lei in una intervista.

I suoi pasti sono ricchi, non solo di proteine, ma anche di carboidrati e, nei momenti di pausa, tra un set e l’altro, sicuramente ama concedersi dei dolcetti di tanto in tanto. Molto importante, nella dieta di Jennifer Aniston, mantenere un buon equilibrio, non solo nell’alimentazione, ma anche nell’allenamento. Sono due fattori che le permettono di vivere bene con il suo corpo e anche affrontare la prova costume.

In passato, tendeva ad allenarsi tutti i giorni, praticando esercizi molto intensi, mentre oggi, ha deciso di porre un freno e praticare attività fisica mirata senza troppe ossessioni o manie.

Dieta di Jennifer Aniston: come seguirla

Oggi, la dieta di Jennifer Aniston si basa su uno stile di vita moderato, sano e olistico per cui consuma piatti a base di moltissime proteine e a basso contenuto sia di carboidrati che di zuccheri. Un regime molto salutare che permette all’attrice, diventata famosa con il ruolo di Rachel Green in Friends, di mantenersi in ottima forma.

Inoltre, le sue colazioni, proprio perché si concede piatti a basso contenuto di zuccheri, sono soprattutto salate, quindi pancetta o bacon insieme a del succo di frutta. All’alimentazione che cura in modo molto attento, segue un programma di fitness per cui si allena fino a cinque giorni a settimana.

Un allenamento che unisce attività cardio, ma anche resistenza e allungamento, in modo da ottenere benefici che siano, non solo fisico, quindi funzionali al mantenimento di un corpo sano, ma anche mentali, muscolari e utili per la longevità. Decide poi di seguire esercizi sia da remoto che con un personal trainer in modo da non incappare in errori.

Dieta di Jennifer Aniston: rimedio naturale

