Dieta di Jennifer Aniston: come funziona la 16:8

La dieta di Jennifer Aniston, nota anche come digiuno intermittente, la aiuta a mantenersi in forma e avere vari benefici sotto ogni punto di vista.

Per mantenersi sempre in forma e presenziare a diversi eventi, i personaggi dello spettacolo seguono un regime alimentare che li aiuta ad apparire nel modo migliore. Jennifer Aniston, resa celebre dal personaggio di Rachel in “Friends”, riesce ad avere un bel fisico alla sua età di 52 anni, grazie alla dieta 16:8 che ha deciso di seguire e che le sta dando ottimi frutti. Qui spieghiamo quale è la dieta di Jennifer Aniston e in cosa consiste.

Dieta di Jennifer Aniston

Ogni volta che Jennifer Aniston appare in un film o su qualche rivista di moda, è sempre in splendida forma. Il suo segreto, come ha raccontato la stessa attrice, è seguire la dieta 16:8. Si tratta di un regime alimentare durante il quale si consumano cibi solidi per 8 ore al giorno, mentre nelle restanti 16 ore si osserva il digiuno.

Proprio questo regime alimentare le sta permettendo di avere un bel fisico e mantenersi in forma. L’attrice ha raccontato ai tabloid americani come si svolge questa dieta e un esempio della sua giornata tipo. Ha raccontato di svegliarsi intorno alle 9 al mattino per poi cominciare la giornata con una spremuta di sedano e dedicarsi alla meditazione e palestra.

Come ha raccontato, pratica appunto la dieta del digiuno intermittente, nota anche come 16:8 per cui al mattino non mangia nulla. Seguendo questo regime alimentare, Jennifer Aniston ha notato una grande differenza dal momento che si sente molto meglio e più leggera. In seguito, ogni giorno si dedica ad almeno 20 minuti di palestra.

Un regime alimentare che nelle 8 ore in cui è ammesso mangiare, le permette di consumare i cibi che maggiormente ama, come avocado e salmone. Non ama i cibi proteici, ma fa uso di integratori di proteine. All’alimentazione integra moltissima attività fisica, come spinning, yoga e stretching.

Dieta di Jennifer Aniston 16:8: i benefici

Come già detto, la nota attrice segue la dieta 16:8 che è molto più di un regime alimentare, ma una vera e propria filosofia alimentare. Permette di offrire delle indicazioni sul consumo di cibi solidi e liquidi e sulle ore di assunzione di questi alimenti. Un regime che apporta notevoli benefici per un corpo in salute.

Seguire la dieta di Jennifer Aniston significa consumare soltanto cibi solidi per 8 ore al giorno per poi digiunare nelle restanti 16. Nel momento in cui si limita l’assunzione di cibo inevitabilmente si abbassa il numero delle calorie ingerite e di conseguenza perdere i chili di troppo risulta essere molto più semplice.

Da un certo punto di vista, la dieta che segue Jennifer Aniston è molto libera in quanto ognuno può scegliere quando consumare determinati alimenti. Si può decidere di fare colazione, magari bevendo un frullato proprio come l’attrice per poi smettere di mangiare dopo il primo pomeriggio oppure saltare la colazione e consumare i pasti nell’arco di tempo tra le 13 e le 21.

Oltre a migliorare il fisico e ridurre i chili in eccesso, la dieta 16:8 di Jennifer Aniston permette anche di ridurre i valori della pressione sanguigna e quindi di aiutare a tenere sotto controllo la salute per un benessere completo.

Dieta di Jennifer Aniston: integratore

Per mantenersi in forma e riuscire a trarre i massimi benefici dalla dieta di Jennifer Aniston, si può integrarla con un buon prodotto alimentare in compresse. Tra i tanti, il migliore è Aloe Vera Slim, un integratore naturale di origine italiana che consigliano sia i professionisti in questo campo, ma anche i consumatori per l’efficacia.

Un integratore che ha il compito di bruciare sia le calorie che grassi in eccesso, anche in fase di riposo. Stimola e migliora l’assimilazione dell’apparato digerente e la funzione epatica, oltre a regolare il transito dell’intestino. sazia per cui permette di perdere peso rapidamente e ha proprietà detox, quindi depuranti.

Grazie alla sua attendibilità e mancanza di controindicazioni è anche notificato dal ministero della salute

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Aloe Vera Slim funziona molto bene ed è consigliato nelle diete ipocaloriche anche perché si basa su componenti naturali che non causano controindicazioni o effetti collaterali, quali aloe vera, appunto, una pianta che permette di dimagrire e migliorare la funzionalità epatica e digestiva, oltre a regolarizzare la motilità intestinale e il tè verde, il miglior brucia grassi naturale che risveglia il metabolismo mantenendo a lungo la forma.

Due compresse dopo i pasti con un po’ di acqua aiutano ad attaccare i cumuli di adipe in eccesso e impedire che si formino di nuovo.

Per la sua originalità ed esclusività, non si acquista nei negozi o e-commerce, ma basta cliccare qui per collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il form con i dati e inviarlo per approfittare di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200. Per il pagamento, sono a disposizione le seguenti modalità: Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.