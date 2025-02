Negli ultimi giorni sono circolati diversi rumor circa un bonus pneumatici 2025. In realtà era una fake news, lo stesso Ministero del Made in Italy ha infatti smentito la notizia a “Vanity Fair”.

Il bonus pneumatici 2025 non esiste: la verità dietro la fake news che inganna tutti

Da alcuni giorni girava la voce di un bonus pneumatici 2025, ovvero un bonus per il cambio gomme. Secondo queste voci, il bonus variava in base all’Isee: fino a 100 euro per coloro che superano i 25mila euro di reddito, e fino a 200 euro per chi invece è sotto. Bene, si tratta di una fake news. Il bonus pneumatici 2025 non esiste. Vanity Fair infatti ha contattato direttamente il Ministero del Made in Italy che ha prontamente smentito la notizia, etichettandola come falsa. In pratica c’è stata un pò di confusione, in quanto i resoconti pubblicati derivavano da un malinteso relativo ai bonus per gli elettrodomestici, che invece si farà.

Tra bonus e fake news

Purtroppo nell’era del digitale cadere in una fake news è semplicissimo, in quanto ne circolano davvero un’infinità, così come sono numerosi i bonus realmente disponibili. Gli stessi bonus reali creano confusione, basta pensare al bonus tiroide, che in realtà viene dato solamente qualora gli stati patologici legati alla malattia comportino un’alta percentuale di invalidità. Il consiglio, per evitare di cadere in fake news, è sempre quello di consultare i siti istituzionali. Se non c’è traccia del bonus, significa che siamo davanti a una bufala.