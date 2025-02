L'INPS eroga un assegno per aiutare a coprire il costo dei farmaci per una delle patologie con più casi nel nostro paese.

Il governo ha introdotto il “Bonus Tiroide” 2025 un’agevolazione per chi soffre di questa patologia che colpisce milioni di italiani, naturalmente per poter percepire l’indennizzo – offerto dall’INPS – bisogna rispettare determinati criteri che elencheremo di seguito.

Bonus Tiroide 2025: i requisiti da rispettare per ottenerlo

Il Bonus Tiroide è rivolto a chi soffre di patologie tiroidee definite invalidanti in quanto la percentuale di invalidità va da un minimo del 74% sino al massimo ovvero il 100% accertata tramite visita medica.

Si tratta di una misura erogata dall’INPS per aiutare a sostenere le spese dei farmaci per curare la patologia. L’importo massimo che è possibile percepire è di 550 euro.

Nel “Bonus Tiroide” rientrano le seguenti malattie:

carcinoma tiroideo

gozzo

ipotiroidismo

ipertiroidismo

Come fare domanda e importi percepibili

Per fare domanda innanzitutto bisogna certificare la malattia tramite il proprio medico di base, lui compilerà anche il certificato introduttivo presente sulla piattaforma INPS.

Seguirà la visita medica presso l’ASL di competenza al fine di certificare le condizioni della patologia. Per la visita serviranno i seguenti documenti:

ecografia tiroidea

esame del valore del TSH

documento d’identità

tessera sanitaria

certificato medico originale

Dopo la visita sarà l’INPS ad inviare per posta o in via telematica tramite PEC l’esito e l’eventuale diritto alla percezione dell’assegno.