Torna il Bonus Vacanze: come richiederlo e chi sono i beneficiari

Torna il Bonus Vacanze: come richiederlo e chi sono i beneficiari

Torna il Bonus Vacanze: come richiederlo e chi sono i beneficiari

In vista della prossima stagione estiva del 2023, è stato annunciato dall’INPS un Bonus Vacanze grazie al quale determinate categorie di cittadini potranno beneficiare di un importo fino a 1.400 euro per un soggiorno in una località italiana della durata di almeno quindici giorni e quattordici notti.

Bonus vacanze 2023, chi potrà richiederlo

Il bonus che fa riferimento al bando “Estate INPSieme Senior” del 2023, è destinato in particolare ai pensionati. Potrà altresì essere richiesto – si legge da Sky Tg24 – da chi appartiene alla gestione dipendenti pubblici o ancora alla gestione fondo ex IPOST.

A questi si aggiungono i familiari e figli conviventi disabili, caregiver, parenti e accompagnatori del soggetto disabile. Proprio a tale proposito si segnala che in fase di graduatoria verrà data precedenza alle persone soggette a grave disabilità.

Come fare richiesta del Bonus Vacanze

Altro aspetto a cui fare attenzione è il periodo durante il quale si potrà usare il bonus. Si potrà soggiornare nella località prescelta a partire da luglio 2023 fino ad ottobre e in ogni caso fino al primo novembre 2023.

L’importo che l’INPS potrà erogare sarà legato all’ISEE del richiedente: si va da un massimo di 8.000 euro per scendere al 60% per i redditi che superano i 72mila euro.

Il contributo di 1.400 euro riguarderà i soggiorni di quindici giorni e quattordici notti, mentre sarà di 800 euro per le vacanze di otto giorni e sette notti.

Dove fare richiesta

La domanda dovrà essere presentata nella sezione apposita del portale dell’INPS “Estate INPSieme Senior”, autenticandosi con CNS, SPID o CIE.