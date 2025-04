Un incremento straordinario di passeggeri

Il weekend di Pasqua 2025, che si è svolto dal 18 al 20 aprile, ha visto un vero e proprio boom di traffico negli aeroporti calabresi. Secondo i dati forniti da Sacal, la società che gestisce gli scali della regione, il numero di passeggeri è aumentato di oltre il 70% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Questo risultato straordinario è stato reso noto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha sottolineato l’importanza di questi numeri per il turismo locale.

Reggio Calabria guida la crescita

Tra gli scali calabresi, Reggio Calabria ha registrato la crescita più significativa, con un incremento del 290% rispetto all’anno precedente. Questo significa che il numero di passeggeri è triplicato, con un aumento di 6.589 viaggiatori. Anche Crotone ha mostrato un trend positivo, con un incremento del 65% e 1.303 passeggeri in più. Lamezia Terme, infine, ha visto una crescita di oltre il 40%, accogliendo più di 7.000 passeggeri aggiuntivi. Complessivamente, il sistema aeroportuale calabrese ha accolto quasi 15.000 passeggeri in più rispetto al weekend pasquale del 2024.

Un futuro promettente per il turismo calabrese

Il presidente Occhiuto ha espresso grande entusiasmo per i risultati ottenuti, definendo la Calabria come “una delle mete più amate d’Europa”. Con 33.932 arrivi in soli tre giorni e una spesa turistica di oltre 12 milioni di euro da parte dei visitatori stranieri solo nel mese di aprile, il futuro del turismo in Calabria appare luminoso. Occhiuto ha anche anticipato che l’estate porterà ulteriori opportunità di crescita e sviluppo per la regione, rendendola una destinazione sempre più attraente per i turisti.