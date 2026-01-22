Botta e risposta con Cash Only e Syncia

Il produttore internazionale e Cash Only unisce le forze con Syncia per dare vita a un nuovo progetto collaborativo che debutta con il singolo “Surrender”, uscito lo scorso 16 gennaio su Famous When Dead Records. Un incontro nato quasi per caso — da un video girato al Back To Mine di Pikes a Ibiza — e rapidamente trasformato in una partnership creativa che esplora il lato più profondo e oscuro dell’House, attingendo alle radici Garage e Jungle di entrambi.

Tra nuove produzioni già pronte, prime date live tra ADE e Londra, un mix passato su Kiss FM e un’agenda di uscite che si estende per tutto il 2026, Syncia e CASH ONLY inaugurano una fase inedita delle rispettive carriere. In questa intervista raccontano l’origine del progetto, la loro visione sonora condivisa e il percorso che li ha portati a costruire una delle collaborazioni più interessanti del panorama House contemporaneo.

Ciao Cash Only e Syncia, benvenuti su notizie.it

Quando avete deciso di iniziare a produrre musica?

CASH ONLY: Faccio musica da quasi 30 anni e probabilmente ho iniziato a lavorare seriamente in studio circa 20 anni fa, su vecchie attrezzature analogiche, in qualsiasi studio riuscissi a farmi prestare! Ho fatto altre avventure su software come Reason e Fruity Loops prima di passare a Logic, che ha segnato l’inizio vero e proprio della mia carriera di produttore. Sono riuscito a pubblicare alcune uscite in vinile prima che i negozi di dischi iniziassero a chiudere, e poi, dopo una pausa di 10 anni dalla produzione, ci sono tornato nel 2022.

Syncia: Più o meno come CASH: smanettavo negli studi degli amici giocando con Virus e Juno, poi un amico mi ha preso sotto la sua ala e mi ha insegnato a usare Logic e un Akai S950. Ho pubblicato un paio di tracce, e poi è davvero decollato tutto nel 2010, quando ho pubblicato su Wolf Music e Let’s Play House insieme ai Bicep.

Quando avete capito che la musica sarebbe stata la vostra strada?

CASH ONLY: Da quando, a 16 anni, una fredda notte d’inverno, ascoltai su un walkman una cassetta di Paul “Trouble” Anderson e iniziai a frequentare tutti i vecchi negozi di dischi di Londra come Uptown, Unity e Blackmarket Records. Da lì mi sono ispirato a diventare DJ e produttore.

Syncia: Ascoltando Roger Sanchez e Todd Terry all’Hard Times e poi innamorandomi dei Masters At Work. Ho poi lavorato in un negozio di dischi a Leeds con Tristan Da Cunha e Alex Wolfenden, e lì ho capito che quella sarebbe stata la strada della mia vita. La vita ti tira addosso qualche curva e qualche bolletta lungo il percorso, quindi ho avuto alti e bassi, ma sono sempre rimasto coinvolto nella musica.

Chi sono i vostri artisti preferiti?

CASH ONLY: Ne ho tantissimi, in molti generi diversi, e passo molto tempo ad ascoltare stili di ogni tipo. Mi ispiro a tantissimi artisti; il mio DJ preferito è probabilmente Benji B, ma su Spotify il mio riferimento fisso è sempre un rapper del Regno Unito che si chiama Casisdead, molto lontano dalla musica che faccio oggi. Ma a volte bisogna trovare ispirazione altrove dopo aver passato giorni in studio!

Syncia: Sembrerò un po’ snob, ma adoro la musica classica e le colonne sonore: Philip Glass, Thomas Newman e il grandissimo Hans Zimmer. Tutto questo convive con un amore senza fine per Kate Bush e Prince. ù

E i vostri club e festival preferiti?

CASH ONLY: Probabilmente il mio festival preferito al mondo è il Valtifest di Amsterdam, dove ho suonato per due anni consecutivi. È un festival davvero divertente, dove tutti devono travestirsi, e la gente è lì per la musica e per le vibrazioni. Il miglior club al mondo è Pikes: ci ho suonato alcune volte e quest’anno lancerò lì una residency mensile nella Bathtub Room, che secondo me è il posto migliore al mondo per fare il DJ!

Syncia: Pikes e Bestival.

Come descrivereste la vostra musica?

CASH ONLY: Negli ultimi tre anni sono tornato in studio. Ho sperimentato in diversi generi mentre sviluppavo il mio sound, cosa che penso sia stata utile per me come artista, ma forse più difficile per i miei fan restare al passo con questo percorso. Quest’anno sto facendo molta più house ispirata al garage, con una forte componente di bass insieme a Syncia, che sembra essere lo stile che si adatta meglio ai miei set, capaci di muoversi tra house e garage.

Syncia: Forte, grezza e sempre guidata da tanto basso. Faccio molta musica anche in altri generi, che spesso finiscono per miscelarsi tra loro.

CASH ONLY: Ce ne sono stati diversi, ma è stato davvero speciale quando ero all’Ushuaïa, nel DJ booth, ed EZ ha suonato una mia traccia. Ho ricevuto tanto supporto per la mia musica, ma vedere uno dei miei eroi d’infanzia mettere un mio pezzo davanti a migliaia di persone, senza che ci fossimo mai incontrati, è stato piuttosto emozionante!

Syncia: Ho pubblicato una traccia sotto un altro pseudonimo, Just A Bitter Love, e ho ricevuto un messaggio da una donna che stava combattendo contro il cancro. Dopo aver superato la malattia, mi ha scritto dicendo che quella canzone l’aveva aiutata durante la terapia e che le aveva fatto sentire che stavano arrivando giorni migliori.

E il momento più assurdo o imbarazzante?

CASH ONLY: Quest’anno ho inserito la mia chiavetta in un CDJ 3000X e, siccome non avevo aggiornato Rekordbox, nessuna traccia si caricava. Ho dovuto usare la USB di mia moglie (Sam Divine) e suonare back-to-back, il che è stato una bella sfida, soprattutto perché dovevo cercare i brani e suonare con qualcuno con cui non avevo mai suonato prima!

Syncia: Ho suonato a un Capodanno a Leeds, sudatissimo con tutti a torso nudo, e pensavo di chiudere la serata. Ho finito, ho preso il microfono e ho detto a tutti di seguirmi alla festa successiva dove avrei suonato. Peccato che non stessi chiudendo la serata: il promoter, molto arrabbiato, non ha apprezzato che indirizzassi la gente verso un altro posto!

Cosa fate nel tempo libero?

CASH ONLY: Gioco molto a padel e a golf e cerco di gestire due etichette discografiche. Sono anche molto appassionato di cucina e viaggio per ristoranti stellati Michelin in tutto il mondo: credo sia un modo per stare lontano dai club nei weekend liberi!

Syncia: Produco molti dischi e mixo 3 o 4 brani a settimana per altri artisti. Porto a spasso il cane due volte al giorno e mi occupo dei miei figli. Quando posso, gioco a golf.

Che rapporto avete con i social media?

CASH ONLY: Sono una benedizione e una maledizione nel mondo di oggi per un artista. Spesso vado in studio e finisco per passare più tempo sui social che a fare musica, il che è molto frustrante. C’è una tale enfasi sui social nel mondo musicale moderno che penso molti musicisti di talento vengano lasciati indietro a favore di persone più brave sui social che nella musica.

Syncia: Sporadico.

Quali sono i vostri prossimi progetti?

CASH ONLY: Il mio obiettivo principale quest’anno è il lavoro con Syncia, sviluppando questo suono house guidato dal basso che fa da ponte tra garage e house. Ho anche una traccia afro-ispirata davvero interessante con un’altra leggenda del garage, Zed Bias, che mi entusiasma molto, e un’uscita solista ad aprile con Shells su Electronic Nature.

Syncia: Io e CASH stiamo pianificando molte uscite e ne abbiamo alcune davvero micidiali in arrivo. Sto per passare una settimana a Parigi sotto la guida di Jon Castelli, che lavora con Billie Eilish.