Botti di Capodanno, incendio su un balcone nel Salernitano

Prime bilanci del danni provocati dall’uso indiscriminato e massivo dei botti di Capodanno e violento incendio su un balcone di un’abitazione in un centro del Salernitano.

Da quanto si apprende da Salerno Today un petardo esploso in strada ha improvvisamente appiccato il fuoco ad una tenda e a Torrione è scoppiato un inferno di fiamme a cui hanno dovuto mettere rimedio dopo molto lavoro i vigili del fuoco territoriali.

Botti di Capodanno, incendio su un balcone

Attenzione: quella del petardo esploso e dell’innesco successivo del rogo è una ipotesi, molto attendibile e pare corroborata da testimonianze ma pur sempre un’ipotesi su cui al momento non disponiamo di fonti primarie.

Lo storico dell’accaduto spiega che ci sono stati attimi di paura in via Pietro del Pezzo, a Torrione. Come ribadisce la testata che ha dato la notizia “per cause da accertare” si è sviluppato un incendio sul balcone di un appartamento.

La tenda prende fuoco ed arriva il 115

Poi la chiave di lettura mutata da informazioni forse raccolte fra gli operanti: pare che, a causa di un petardo in strada, abbia preso fuoco una tenda.

Sa di fatto che è scattato l’allarme immediato e sul posto, con l’autoscala, sono arrivati a rezzo i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza il balcone, danneggiato dalle fiamme. Si indaga in queste prime ore del 2023 per risalire a cause ed eventuali responsabili.