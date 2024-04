I numeri della febbre Dengue in Brasile sono cresciuti molto negli ultimi mesi: i dati a confronto con il 2023

In soli tre mesi, il Brasile ha già superato il record storico annuale di morti per febbre dengue, il virus che nelle ultime settimane sta spaventando anche tanti altri Paesi nel mondo (arrivando anche in Italia), ma che nello Stato del Sudamerica è noto da inizio 2000.

Virus dengue in Brasile: i numeri dei decessi nel 2024

Il ministero della Salute ha pubblicato alcuni dati interessanti relativi al virus dengue e alla sua diffusione, purtroppo sempre maggiore in Brasile. Alla data di ieri, lunedì 8 aprile, i decessi causati della malattia confermati nel Paese sono ben 1.116. Pensare di fare un confronto anche solo con il recente passato sembra complesso: in tutto il 2023, infatti, i decessi per la Dengue erano stati nemmeno 1.100. La mortalità, rimane stabile allo 0.3% perché anche i casi sono cresciuti molto.

Virus dengue in Brasile: i numeri dei casi quest’anno

A questi numeri, poi, vanno sommati appunto quelli dei casi positivi (3 milioni di casi confermati), già un milione e mezzo in più rispetto all’intero 2023 e numero quasi sei volte superiore allo stesso periodo dello scorso anno.