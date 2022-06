Brescia, bimbo trova una bomba in spiaggia e la porta ai genitori

Bimbo trova una vecchia bomba in spiaggia e la porta ai genitori: è successo nella zona di via Tavine a Salò, in provincia di Brescia.

Un bimbo ha trovato uno strano oggetto arrugginito in spiaggia e, incuriosito, lo ha immediatamente portato ai genitori: si trattava di una bomba.

Bimbo trova una bomba in spiaggia

Il bambino si è presentato di fronte a mamma e papà con uno strano oggetto arrugginito in mano, ma hai genitori è bastato un istante per capire che si tratta di un vecchio ordigno esplosivo.

È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 2 giugno, nella zona di via Tavine a Salò, in provincia di Brescia.

I due adulti, allarmati, hanno subito contattato i Carabinieri, allertando tutta la riva del lago di Garda. Fortunatamente non è stata innescata una possibile esplosione. Con tutta probabilità la bomba risale alla Seconda Guerra mondiale.

L’arrivo dei Carabinieri e delle squadre di artificieri

I bagnanti sono stati fatti allontanare, e la porzione di spiaggia del ritrovamento è stata recintata, interdetta al pubblico e messa sotto stretta sorveglianza per parecchie ore.

Sul posto, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale, sono intervenuti anche gli artificieri del genio guastatori di Cremona.

Al termine delle dovute verifiche è emerso che si è trattato di una bomba a mano che risaliva a oltre 70 anni fa. Durante questi momenti, si è proceduto alla sua rimozione, con tutte le misure di sicurezza del caso.