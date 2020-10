La storia di Bruce Campbell, ex ingegnere elettrico americano oggi 64enne che ha trasformare un vecchio Boeing 727 – 200 in una casa nel bosco.

Si può riutilizzare un aereo in disuso? Certamente, secondo un ex ingegnere elettrico americano, Bruce Campbell, 64 anni, che ha recuperato un velivolo in modo davvero originale: facendone la sua casa. Ci ha impiegato ben 15 anni – lavorando di notte e nei week-end – e ha speso 220.000 dollari, però ce l’ha fatta, e da molto tempo vive in un Boeing 727 – 200 situato in un bosco nella zona di Portland, la città più grande dello Stato dello Oregon.

Per Campbell “un aereo non dovrebbe essere mai demolito“, come altrimenti sarebbe stato quello, perciò gli è venuta l’idea, tanto più che la casa mobile dove viveva prima, era stata irrimediabilmente infestata dai topi.

Dopo aver ottenuto i permessi necessari, l’uomo vive stabilmente in aereo sei mesi all’anno, mentre per il resto abita in Giappone.

La vita di Bruce Campbell nell’aereo abbandonato

Bruce Campbell ha definito gli aerei di linea “opere magistrali di scienza aereospaziale”, spiegando che sono molto resistenti e durevoli nel tempo, in grado di sopportare tempeste e terremoti. Inoltre ha precisato che è molto facile tenere puliti gli interni.

È davvero entusiasta del suo modus vivendi, che paragona a vivere “in un grande giocattolo con all’interno altrettanti giocattoli“, le sue parti. Il Boeing si trova su un terreno di proprietà di Campbell grande oltre 10 mila ettari e ha come basi dei pilastri di cemento.

Diverse zone sono arredate, complete di camera da letto, salotto, e cucina dotata di forno a microonde e tostapane. Inoltre Bruce Campbell ha trasformato la cabina di guida in una comoda e silenziosa sala di lettura, mentre la carlinga – la parte anteriore della fusoliera, che ospita alcune installazioni dell’aereo e ospitava l’equipaggio – è ora un bagno con box doccia, mentre il WC è quello del velivolo.

Il costo di tutto questo non è stato indifferente: 100 mila dollari per l’acquisto del Boeing – avvenuto nel 1999 – più altri 120 mila, per un totale di 220 mila dollari. Ma pare che Campbell sia riuscito a far diventare realtà ciò che è accaduto nella premiatissima serie televisiva americana in 6 stagioni “Lost“, ideata da Jefferey Jacob (J.J.) Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber e trasmessa dal 2004 al 2010.

I protagonisti della nota serie TV sono i passeggeri di un aereo che si sono adattati a vivere proprio nelle vicinanze del veivolo dopo che questo è andato fuori rotta, schiantandosi su un’isola apparentemente deserta. Episodio dopo episodio, i personaggi entrano in relazione tra loro, svelando segreti inconfessabili e affrontando sfide sempre più difficili.