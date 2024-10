Bruno Vespa ha lasciato l’evento al Palazzo dei Congressi di Roma, dove si festeggiavano i cent’anni della radio e i settant’anni della televisione, a causa della mancanza di riconoscimento per il suo programma Porta A Porta. In una comunicazione, il presentatore ha espresso la sua indignazione: “Nel corso della celebrazione ho deciso di andarmene, deluso per il modo in cui è stato trattato Porta a Porta.”

Questo sentimento di frustrazione è stato condiviso anche sui social media, dove Vespa ha fatto notare che durante la serata sono stati menzionati diversi programmi storici come Mixer e Chi l’ha Visto, ma non si è fatta alcuna allusione ai trent’anni di Porta a Porta. “Le stagioni cambiano, ma l’essenza della Rai sembra rimanere la stessa,” ha concluso.