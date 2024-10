Buffon ha recentemente espresso il suo rapporto autentico con Ilaria D’Amico e la reazione di Alena Seredova non si è fatta attendere.

Le parole pronunciate da Gigi Buffon durante le nozze con Ilaria D’Amico hanno suscitato non poche polemiche. L’ex portiere della Juventus ha affermato, in un momento di grande emotività, che solo grazie a sua moglie ha scoperto “il vero amore”, qualcosa che non pensava fosse reale. Queste affermazioni romantiche non sono passate inosservate, visto che Buffon è stato precedentemente sposato con Alena Seredova, con la quale ha avuto due figli. È facile immaginare che un ex coniuge, ascoltando tali parole, possa sentirsi sminuito e domandarsi: “E con me non c’era vero amore?”. Probabilmente Buffon non intendeva mancare di rispetto alla sua ex moglie né pensare di ferirla. Avrebbe potuto trovare un modo diverso per esprimere i suoi sentimenti? Forse, ma ormai il passato è passato. Come ha reagito Alena? In maniera estremamente elegante. Da quando la dedica a Ilaria ha attirato l’attenzione, numerosi utenti le hanno scritto sui social, chiedendo un suo punto di vista su quanto accaduto. Tuttavia, lei ha scelto di mantenere il silenzio, evitando di rispondere a qualsiasi commento negativo rivolto a Buffon. Questa è un’altra dimostrazione di signorilità. Complimenti ad Alena, che ha saputo mantenere il rispetto e non scivolare in polemiche inutili o spettacoli di cattivo gusto. Attualmente, la modella ceca ha preferito non esprimere opinioni sul matrimonio di Buffon e Ilaria D’Amico.

Il concetto rimane invariato: Seredova è consapevole che le sue reazioni immediate riguardo a questo argomento potrebbero generare pettegolezzi inutili. Pertanto, è più saggio mantenere il silenzio e augurare il meglio a tutti, incluso Buffon!