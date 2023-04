Bus in fiamme a Venezia: i passeggeri si mettono in salvo

Il motore di un bus in transito sul ponte che collega Venezia e Mestre è andato a fuoco. L’autista ha fatto scendere i passeggeri dal veicolo prima che potessero crearsi danni più gravi. Bloccato il traffico in entrambe le direzioni.

Lo scoppio del motore ha causato un vero e proprio incendio nella parte posteriore di un bus che stava viaggiando da Mestre a Venezia. Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo ed è visibile sin dalla città lagunare. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dell’autista, che ha fatto scendere velocemente tutte i passeggeri dal bus, ha impedito che qualcuno tra i viaggiatori potesse rimanere ferito. In pochi attimi, prima ancora che i vigili del fuoco potessero arrivare sul posto, il pullman è stato inghiottito dalle fiamme.

