Durante l’edizione pomeridiana di Tg Sicilia 24, un terremoto improvviso di 4,4 gradi della scala Richter ha iniziato a far tremare lo studio, ma il giornalista non ha battuto ciglio, continuando impassibile a dare le notizie del giorno.

Lo scorso venerdì 21 aprile una scossa di terremoto ha colpito la Sicilia Orientale: per fortuna nessun danno e nessun ferito come riporta l’Ingv, ma solo tanta paura da parte della popolazione, eccetto per Natale Bruno, lo stoico giornalista di Telecor, la cui reazione è diventata virale sul web in poche ore.

Erano le 14.06 e come ogni giorno sull’emittente televisiva siciliana il giornalista conduceva il Tg Sicilia 24, annunciando i contenuti dello speciale “Focus” che sarebbe andato in onda subito dopo il programma, quando una scossa improvvisa ha incominciato a far tremare il tavolo e le telecamere.

Bruno però non si è lasciato prendere dal panico e anzi ha continuato come se non nulla fosse a dare le notizie del giorno, quasi imperturbabile. Qui sotto il video di quanto accaduto.

Il precedente

Non è la prima volta che un giornalista è rimasto impassibile nonostante ci fosse un terremoto in corso.

A novembre 2022 il conduttore di Fano Tv Massimo Foghetti aveva dato in diretta la notizia della forte scossa di terremoto registrata nelle Marche.

Il giornalista, infatti, stava leggendo la consueta rassegna stampa, quando lo schermo ha iniziato a tremare. Invece che scappare a gambe levate il conduttore è rimasto fermo e ha iniziato a gridare: “Una grossa scossa di terremoto in questo momento ha investito la città di Fano“.