La seconda puntata della ventinovesima edizione di C’è Posta per Te promette emozioni forti: oggi, sabato 17 gennaio, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con due ospiti amatissimi dal pubblico, protagonisti di sorprese che faranno commuovere e sorprendere i telespettatori.

La seconda puntata di C’è Posta per Te: Maria De Filippi torna in prima serata

Sabato 17 gennaio 2026, alle 21:20 su Canale 5, prende il via la seconda puntata della ventinovesima edizione di C’è Posta per Te. Dopo il debutto della scorsa settimana, che ha registrato 4.473.000 spettatori con uno share del 28,8%, Maria torna a guidare i telespettatori attraverso emozioni intense e momenti commoventi.

Nella puntata inaugurale, tra abbracci e riappacificazioni, si erano distinti Raoul Bova e Can Yaman, protagonisti di sorprese che avevano conquistato il pubblico, così come la storia di Massimiliano e Luisa, madre e figlio separati per otto anni, e quella di Assia e Manuel, pronti a ricostruire il loro rapporto dopo crisi e tradimenti.

C’è Posta per Te, svelati gli ospiti della seconda puntata: il ritorno che conquista i fan

La seconda puntata vede come ospiti Emma Marrone e Stefano De Martino, protagonisti di sorprese differenti che promettono di emozionare il pubblico. Entrambi conoscono Maria da quasi vent’anni: era il 2009 quando partecipavano ad Amici, la scuola che li ha fatti incontrare e innamorare, fino alla rottura del 2012. Nonostante le vicende personali, oggi il loro rapporto è improntato a stima e amicizia.

Emma, alla sua decima presenza nello show, e Stefano, alla sesta consecutiva negli ultimi anni, torneranno in scena con storie capaci di toccare il cuore dei telespettatori.