I telespettatori sono già pronti per seguire la nuova stagione dell’amato programma di Maria De Filippi, C’è Posta per Te. Ecco quando torna in onda la trasmissione.

C’è Posta Per Te: quando inizia?

La trasmissione dovrebbe prendere il via intorno a gennaio 2025, ma ancora non è stata rivelata la data precisa. Nel 2024 si può ricordare che la data di inizio è stata sabato 13 gennaio.

C’è Posta Per Te: le anticipazioni sulla nuova stagione

Mercoledì 2 ottobre è stata registrata la prima puntata della trasmissione e a rivelarne i dettagli è stato il sito SuperGuidaTv. Sono stati svelati i nomi degli ospiti della prima puntata della nuova stagione di C’è Posta Per Te: si tratta di Annalisa, Stash e Alvaro Morata.

Maria De Filippi e gli ascolti di C’è Posta Per Te

C’è Posta per Te sembra essere il programma più amato dai telespettatori. Nella prima puntata della scorsa edizione, come anche per le precedenti, Maria De Filippi ha vinto la prima serata televisiva italiana, totalizzando 4.730.000 spettatori ed uno share del 31.1%. Un risultato leggermente superiore rispetto al 2023 quando aveva raccolto 4.898.000 spettatori e il 30.16% di share.