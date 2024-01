La storia di Martina a C’è Posta per Te: chiede di ricucire i rapporti con suo padre Domenico e la sua seconda moglie

Martina scrive al padre sperando di riallacciare un rapporto finito male. Tutto ha inizio nel 2019 quando Martina, durante un litigio, mette in atto un comportamento sbagliato e violento nei confronti del padre e di sua moglie.

Un ultimo incontro avvenuto nel 2020, da quel momento in poi il nulla.

«Ciao papà sono qui questa sera per dirti che mi dispiace, che mi manchi, so di aver sbagliato tanto, lo sai non sono una cattiva ragazza, sai che ne ho dovute passare tante, sai anche che l’infanzia che ho avuto non è stata facile, quindi sono stata ribelle nei vostri confronti. Sai ho avuto una bimba, lei riesce a riempire c’è un vuoto dentro di me, e quel vuoto sei tu, non riesco nemmeno a parlare. Ho sbagliato nei tuoi confronti Deborah, lo sai quanto ti ho amato e ti amo tuttora, perché sei la moglie di mio padre, la madre di mia sorella, vorrei tornare ad essere una famiglia, vorrei quello che non ho mai avuto. Se io papà torniamo a parlare non voglio togliere niente a nessuno».