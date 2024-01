C'è Posta Per Te, uno degli episodi andati in onda sabato sera ha creato il gelo in studio costringendo la conduttrice ad intervenire

Nella puntata di ieri 20 gennaio 2024, una delle storie mandate in onda a C’è Posta Per Te su Canale 5 ha causato qualche imbarazzo in studio. Il caso riguardava il matrimonio di Alessio, l’uomo ha invitato la sorella Luana ed il marito Carmine, ma prima di accettare i due vogliono delle scuse da parte dei genitori della donna, presenti in studio. Un caso che ha però portato il gelo in caos spingendo Maria De Filippi ad intervenire.

C’è Posta Per Te: cos’è successo

Nella puntata di ieri un fratello ed una sorella si sono scontrati creando un certo imbarazzo nello studio di C’è Posta Per Te. Da una parte troviamo Alessio, accompagnato dai genitori Leo e Raffaella, mentre dall’altra ci sono Luana, la sorella di Alessio, e suo marito Carmine. I due sono stati invitati al matrimonio del fratello ma hanno dichiarato che, prima di accettare, vogliono le scuse da parte dei genitori di Luana.

Il motivo? Secondo la donna i suoi genitori non le sono stati accanto quando ha dovuto affrontare il trauma dell’aborto. Maria interviene sottolineando che la madre non pensava di doverle delle scuse perché non sapeva di averla ferita. In tutta risposta la famiglia di Luana accusa Carmine ribadendo che da quando i due si sono sposati, la vita della donna è cambiata e l’uomo non vuole che veda nessuno, nemmeno i suoi parenti.

Accusa che ha subito acceso i dibattiti partendo dalla difesa di Carmine che ribadisce di essere protagonista di menzogne e niente più. Ma è a questo punto che la De Filippi entra in azione parlando con Luana cercando di ammorbidirla e, alla fine, la madre le chiede pubblicamente scusa per la sua assenza in un momento così delicato.

Gelo a C’è Posta Per Te: l’uscita dei due coniugi

Ma è ciò che succede in seguito a causare l’imbarazzo in studio. Dopo le scuse faticosamente ottenute dai genitori, quando Maria chiede alla coppia di coniugi se vogliono aprire o chiudere la busta, i due tentennano e sorprendono tutti con una richiesta: prima di prendere una decisione vogliono parlare in privato uscendo dallo studio.

La De Filippi acconsente e così l’intero studio si ferma, tutti restano fermi per l’incredulità a tal punto che qualcuno nel pubblico commenta l’assurda situazione con i genitori di Luana costretti a restare fermi in attesa di una risposta. Quando la coppia di sposi rientra hanno però una risposta, decidono di aprire la busta.