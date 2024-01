Recentemente, Maria De Filippi si è presentata nello studio di Uomini e Donne con un look che ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Nello specifico, i fan si sono concentrati sul maglione. Il capo ha un prezzo folle: scopriamo costo e marca.

Maria De Filippi: il prezzo folle del maglione sfoggiato a Uomini e Donne

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Non sono solo le sue trasmissioni a conquistare gli spettatori, ma anche i look che sfoggia. In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, l’attenzione dei fan si è concentrata sul suo maglione. All’apparenza non ha nulla di particolare, ma è bastato che la Queen Mary si girasse per mostrare la griffe a caratteri cubitali.

Quanto costa il maglione di Maria De Filippi?

Il maglione sfoggiato dalla De Filippi a Uomini e Donne è bianco, in cachemire, e sulla schiena riporta la scritta in nero J’Adior 8. La marca, per quanti non l’avessero capito, è Dior. Maria non ama mostrare i brand, ma la firma è apparsa in favore di telecamere perché ha dovuto lasciare la sua postazione per sedare una discussione in centro studio. Il prezzo del capo di abbigliamento è folle: sul sito della maison viene venduto a 1.180 euro.

Maria De Filippi: la passione per le griffe

Il prezzo del maglione che Maria ha sfoggiato recentemente a Uomini e Donne non è accessibile a tutti. Gran parte della popolazione con 1.180 euro acquista l’intero guardaroba e lo tiene per almeno tre stagioni. Tralasciando ciò, la De Filippi ha sempre dimostrato di essere una grande amante delle griffe. Basta pensare alle Louboutin che sfoggia nei programmi in prima serata.