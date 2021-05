Cabina di regia lunedì 17 maggio: si decide su coprifuoco, centri commerciali e matrimoni

Coprifuoco, riaperture, centri commerciali e matrimoni: il governo discute sulle nuove misure in attesa della cabina di regia di lunedì.

Il governo si riunirà lunedì 17 maggio in una cabina di regia per valutare le prossime misure da mettere in campo: allo studio lo slittamento del coprifuoco, che per il momento verrà ridotto soltanto di un’ora, la possibilità di organizzare matrimoni e la riapertura dei centri commericali nel weekend.