Le decisioni su coprifuoco e riaperture arriveranno nei prossimi giorni, perché la cabina di regia è stata ufficialmente rinviata.

Il 17 maggio è sempre più vicino e sono attese le nuove decisioni riguardo le norme anti-Covid da osservare. Si parla molto di nuove riaperture e di coprifuoco, che potrebbe slittare fino a mezzanotte, anche se non ci sono conferme.

Cabina di regia rinviata: decisioni nei prossimi giorni

Era attesa per oggi la cabina di regia all’interno del Governo, per riunirsi e discutere di alcuni temi molto caldi in questo momento, riguardanti la pandemia. In questi giorni ci sono stati numerosi scontri riguardo al coprifuoco. Moltissimi esperti ed esponenti della politica hanno chiesto a gran voce di farlo slittare alle 23 o alle 24, o addirittura di abolirlo. Secondo quanto emerso fino ad ora, sembra impossibile che possa essere eliminato del tutto, ma la decisione di uno slittamento potrebbe essere più reale di quanto si possa immaginare.

Per le decisioni riguardo il tanto atteso nuovo allentamento delle restrizioni in vigore bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Cabina di regia rinviata: quando è stata convocata

Ci sono delle decisioni molto importanti da prendere. Dopo le prime riaperture avvenute il 26 aprile, tutti si aspettano un altro cambiamento intorno al 17 maggio. Gli elementi da valutare, però, sono davvero tanti, per evitare di prendere decisioni che potrebbero poi portare a nuove chiusure tra qualche settimana.

La cabina di regia deve essere convocata per parlare dei temi legati alle nuove misure anti-Covid, ma a quanto pare per allentare le restrizioni in vigore bisognerà attendere ancora. Fonti di Governo hanno fatto sapere che per oggi la cabina di regia n on è stata convocata su questi temi, ma su provvedimenti economici. Non è stata ancora convocata neanche per i prossimi giorni della settimana, ma potrebbe presto arrivare la tanto attesa convocazione.

Cabina di regia rinviata: la richiesta di Lega e Forza Italia

Il centrodestra del governo, ovvero Lega e Forza Italia, sta continuando a chiedere a gran voce di riunire al più presto la cabina di regia. La richiesta è di riuscire a convocarla questa settimana, in modo da discutere di alcuni temi importanti, come coprifuoco e riaperture, prima della prossima settimana. Per il momento non ci sono stati nuovi confronti su questi argomenti, ma la speranza era quella di poter procedere con l’allentamento delle misure già a partire dal prossimo lunedì. Questo sarà possibile solo se verrà prima convocata la cabina di regia in modo da discutere di questi argomenti e prendere delle decisioni.