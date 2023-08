Appuntamento in Scozia per partecipare alla nuova e più grande caccia al mostro di Loch Ness mai organizzata prima.

Sta per cominciare la più grande caccia al mostro di Loch Ness mai organizzata prima: l’appuntamento, per tutti gli appassionati, è ovviamente in Scozia. Durante l’evento, verranno usati per la prima volta droni e sensori.

Caccia al mostro di Loch Ness, al via la più grande degli ultimi 50 anni

Il mistero che avvolge la figura del mostro di Loch Ness continua ad affascinare grandi e piccini. Presto, prenderà il via la più grande ricerca organizzata negli ultimi 50 anni. Le ricerche verranno effettuate tramite l’uso di droni e apparecchiature acustiche avanzate e, stando a quanto riportato da The Guardian, centinaia di volontari provenienti da tutto il mondo raggiungeranno il lago scozzese nella speranza di avvistare Nessie.

La caccia al mostro partirà durante l’ultimo fine settimana di agosto, stata organizzata dal Loch Ness Center e si protrarrà per due giorni. Operando in collaborazione con il gruppo di ricerca volontario Loch Ness Exploration, l’evento potrà contare sull’utilizzo di apparecchiature di rilevamento mai usate prima come droni capaci di riprodurre immagini termiche dell’acqua con telecamere a infrarossi. Inoltre, verrà usato anche un idrofono per rilevare eventuali segnali acustici sotto la superfice.

I dettagli

Durante la caccia, ogni mattina, Alan McKenna, membro del Loch Ness Exploration, informerà i volontari in tempo reale su cosa cercare e come registrare i risultati.

“È sempre stato il nostro obiettivo registrare, studiare e analizzare tutti i tipi di comportamenti e fenomeni che possono essere più difficili da spiegare”, ha detto McKenna. “La nostra speranza è di ispirare una nuova generazione di appassionati di Loch Ness e unendovi a questa ricerca di superficie su larga scala, avrete una reale opportunità di contribuire personalmente a questo mistero che ha già affascinato così tante persone in tutto il mondo”.

L’evento, dato il momento di crisi del turismo vissuto nelle Highlands dopo la Brexit, mira a riportare nel Paese turisti e appassionati provenienti da ogni parte del globo.