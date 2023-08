La prima missione lunare della Russia in 50 anni si è conclusa con un catastrofico fallimento, in quanto la navicella spaziale ha perso il controllo e si è schiantata sulla Luna.

Navicella spaziale russa si distrugge sulla superficie della Luna

La prima missione lunare della Russia in 50 anni è fallita. La navicella spaziale ha perso il controllo e si è schiantata sulla luna. La sonda Luna-25 da 800 kg si è completamente distrutta, precipitando dall’orbita sulla superficie. Secondo i media si tratta di una nuova umiliazione per Vladimir Putin. Qualche giorno fa l’agenzia spaziale russa ha perso i contatti e ha riferito una “situazione anomala” con la navicella spaziale. Il velivolo “è passato a un’orbita fuori progetto e ha cessato di esistere a seguito di una collisione con la superficie lunare” ha affermato l’agenzia Roscosmos. La Russia sperava che la navicella impiegasse un anno a raccogliere campioni di roccia e polvere. Il velivolo doveva atterrare sulla Luna nella giornata di lunedì, ma la missione è fallita.

Navicella distrutta sulla Luna: il declino della potenza spaziale russa

Questa era una missione ordinata personalmente da Putin, che sembra dimostrare il declino della potenza spaziale russa dai tempi della Guerra Fredda, come ha sottolineato il The Sun. Mosca è stata la prima a lanciare un satellite in orbita intorno alla Terra, ovvero lo Sputnik 1, nel 1957. Il pionieristico astronauta sovietico Yuri Gagarin è stato il primo uomo a viaggiare nello spazio, nel 1961. I sovietici sono rimasti indietro nella corsa allo spazio, venendo battuti sulla Luna dagli Stati Uniti. Si dice che Luna-25 sia costata “decine di miliardi di rubli“, ovvero decine di milioni di sterline. Alcune fonti russe stanno già accusando la corruzione all’interno dell’agenzia per il fallimento della missione. Secondo loro Putin dovrebbe licenziare i massimi funzionari spaziali.

La missione doveva indagare sul polo sud della luna in una missione pionieristica. Quando il velivolo è stato varato, è stato necessario evacuare un villaggio per paura che i detriti potessero cadere su di esso. “La comunicazione con la navicella Luna-25 è stata interrotta. Le misure prese il 19 e 20 agosto per cercare il dispositivo ed entrare in contatto con esso non hanno prodotto alcun risultato. Secondo i risultati di un’analisi preliminare, a causa della deviazione dei parametri effettivi dell’impulso da quelli calcolati, il dispositivo è passato a un’orbita fuori progetto e ha cessato di esistere a seguito di una collisione con la superficie lunare” ha dichiarato l’agenzia spaziale.