Re Carlo III d’Inghilterra ha pronunciato quattro semplici parole che hanno colpito moltissimo l’opinione pubblica. Un risposta ad una domanda che riguarda il figlio Harry.

Harry, la risposta straziante di Re Carlo ha colpito tutti

Re Carlo III d’Inghilterra ha pronunciato una frase di sole quattro parole, che non ha lasciato indifferente l’opinione pubblica. Tutti coloro che si occupano con grande interesse delle questioni riguardanti la famiglia reale britannica, tra rapporti e scandali, sono rimasti molto colpiti da quello che ha detto Re Carlo. Il Re si è pronunciato sulla possibilità di un ritorno del Principe Harry all’interno della famiglia reale e una sua frase molto semplice ha catturato l’attenzione degli appassionati. La sua risposta ha toccato il cuore di tutti coloro che sperano ancora in un ritorno di Harry e nella possibilità che questo strappo si possa presto risolvere.

Harry, la risposta di Re Carlo colpisce tutti: cosa ha detto?

A più di tre anni dalla Megxit, si è parlato moltissimo di questo argomento. Già prima della sua incoronazione, Re Carlo aveva espresso il suo parere sulla possibilità di un ritorno di Harry. Lo scorso febbraio un uomo tra la folla di un evento pubblico gli ha gridato “Riportate indietro Harry, per favore“. La risposta di Carlo è stata molto semplice, ma ha conquistato tutti. “It would be nice” ha dichiarato il Re, che significa “sarebbe molto bello“. Parole che hanno colpito il cuore di tutti. Una risposta straziante di un padre che ha rotto i rapporti con il figlio e che spera che la situazione possa risolversi. Molte persone pensano che Carlo sia ancora desideroso di riaccogliere il figlio.