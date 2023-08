Il principe Harry continua ad essere al centro dell’attenzione. A Singapore per partecipare ad un evento di beneficienza, il duca di Sussex è stato umiliato. Un segnale che, per molti, indica la scomparsa definitiva del suo “status reale“.

Il principe Harry umiliato a Singapore

Momento delicato per il principe Harry. Il duca di Sussex si è recato in completa solitudine a Singapore, per partecipare ad un evento di beneficienza. Meghan Markle e i due figli, invece, sono rimasti a Montecito, in California. Stando a quanto sostengono i media locali, il figlio di Lady D è stato umiliato dai presenti.

Perché il principe Harry è stato umiliato?

Secondo la stampa, il principe Harry è stato “ignorato” per tutto il tempo a Singapore. Ha ricevuto un trattamento “umiliante”, dettaglio che indica la scomparsa definitiva del suo “status reale“. In sostanza, il duca di Sussex ha ricevuto questo trattamento perché nessuno lo riconosce come membro della famiglia reale inglese.

Principe Harry: la decadenza è vicina

Per gli esperti della Royal Family, il trattamento che il principe Harry ha ricevuto a Singapore è un “segno tangibile” della sua decadenza. Il fatto che non faccia più parte della famiglia reale va ad affossare il suo ruolo pubblico.