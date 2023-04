Il principe Harry è atteso in Inghilterra per l’incoronazione di Re Carlo III. Il duca di Sussex, stando ad alcune indiscrezioni, vuole riconciliarsi con la famiglia, motivo per cui telefona continuamente al padre.

Il Principe Harry vuole riconciliarsi con la famiglia: l’indiscrezione

L’incoronazione di Re Carlo III, fissata per sabato 6 maggio, vedrà il ritorno in Inghilterra del principe Harry. Stando ad alcune indiscrezioni, il duca di Sussex parteciperà alla cerimonia da solo, seduto in decima fila all’interno dell’Abbazia di Westminster. Nonostante il posto defilato, il The Sun sostiene che il marito di Meghan Markle abbia una gran voglia di riconciliarsi con la famiglia.

Harry e Re Carlo: la pace è vicina?

Alcune fonti vicine alla Royal Family, ascoltate dal The Sun, hanno riferito che il principe Harry ha fatto diverse telefonate “nostalgiche” al padre. Pare che al duca di Sussex manchi molto la sua vita a Londra, tanto che vorrebbe trascorrere più tempo in patria. Russell Myers, corrispondente reale del Daily Mirror, sostiene che nel corso di queste telefonate, Harry abbia cercato rassicurazioni nel padre circa il suo ruolo nel corso della cerimonia di incoronazione.

Harry ha nostalgia di Re Carlo III e di Londra

“Ha nostalgia di casa, degli amici e della sua famiglia“, ha dichiarato Myers in merito al principe Harry. Secondo il The Sun, sia il duca di Sussex che Re Carlo III avrebbero intenzione di ricucire i rapporti tra tutti i membri della Royal Family, compresi William e Kate Middleton.