Incoronazione Re Carlo III: il principe Harry avrà un posto in decima fila e resterà a Londra solo per 24 ore.

Nuove indiscrezioni in merito alla presenza del principe Harry all’incoronazione di Re Carlo III. Sembra che al marito di Meghan Markle sarà riservato un posto in decima fila.

Incoronazione Re Carlo: indiscrezioni sul principe Harry

L’incoronazione di Re Carlo III si avvicina: andrà in scena sabato 6 maggio 2023. Stando ad alcune indiscrezioni fornite dagli esperti reali, il principe Harry parteciperà da solo alla cerimonia e resterà a Londra soltanto 24 ore. Non solo, pare che al marito di Meghan Markle sarà riservato “un posto in decima fila“.

Harry resterà a Londra solo 24 ore

Se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, tra il principe Harry e il padre Carlo non ci sarebbe nessun riavvicinamento. Secondo gli esperti reali, infatti, il marito di Meghan parteciperà alla cerimonia, ma lo farà con un ruolo del tutto secondario. A dimostrazione di ciò, il duca di Sussex resterà a Londra solo 24 ore. Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa Diana, ha sottolineato che “non c’è alcuna possibilità” di una riconciliazione tra Harry e la Royal Family.

Incoronazione Re Carlo: il principe Harry “viene per farsi vedere”

Intervistato dal The Sun, Paul Burrell ha aggiunto che, durante l’incoronazione di Re Carlo III, il principe Harry avrà un posto in decima fila all’interno dell’Abbazia di Westminster. Il duca di Sussex, ovviamente, sarebbe già al corrente della decisione e l’avrebbe accettata perché in questo modo potrà fuggire dalla cerimonia appena sarà terminata. Burrell ha dichiarato: