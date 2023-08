Continua la parabola discendente dei duchi di Sussex: dai contratti non rinnovati alle ostilità in famiglia.

Harry e Meghan continuano a pagare il “caro” prezzo della “libertà”. Il principe ha perso il titolo di Sua Altezza Reale, che non appare più su sito ufficiale dei Windsor.

Il principe Harry perde il titolo di Altezza Reale

Antonio De Curtis, in arte Totò, di titoli nobiliari ne aveva da vendere, eppure al “principe” della risata e profeta della “morte come una livella”, quei titoli stavano parecchio stretti. Forse qualche anno fa lo avranno pensato pure Harry e Meghan, una delle coppie aristocratiche più chiacchierate, che tanto sognava una vita come quella dei comuni sudditi, ma che pian piano sta perdendo contratti di lavoro e “privilegi” dell’alta aristocrazia, titoli compresi.

Dopo il mancato invito alla commemorazione per la regina Elisabetta II, sul sito ufficiale della Royal Family è stato cancellato il titolo di Sua Altezza Reale davanti al nome del nipote Harry. L’acronimo “HRH” (His Royal Highness) è stato rimosso dalla sua biografia ufficiale consultabile sul sito istituzionale della famiglia.

Non un titolo qualunque, tanto è vero che la coppia lo utilizzava volentieri in pubblico. Ora Harry potrà solo definirsi “duca di Sussex”.

La “dura” vita da liberi sudditi

Non è un buon momento per i coniugi che, secondo tabloid e rotocalchi britannici e americani, sono ormai a un passo dalla separazione. Non se la passano bene neppure con i Beckham, gli amici vip da passerella ora contrapposti nella guerra dei Fab Four. Infatti, il biografo Tom Bower ha rivela alcuni succulenti e inediti retroscena sulle diatribe tra i Sussex e i coniugi Victoria e David Beckham. Il casus belli sarebbe scaturito dallo stop di Spotify e dai tentativi di produrre un film su Netflix che ricorda la storia di Lady Diana. Ma alla base ci sarebbero anche gelosie: Meghan, stando alle indiscrezioni, teme la competizione con David e moglie.

Insomma, dei paesaggi bucolici e della vita da fattori che mungono vacche inscenata durante l’intervista-fiction con Oprah Winfrey e pagata a caro prezzo dalle emittenti televisive di mezzo mondo, non è rimasto nulla. Ora anche i titoli nobiliari pian piano si stanno vaporizzando; quantomeno salvavano le apparenze dietro una evidente mancanza di talento e di strategia.

Le profezie di Jeremy Zimmer si stanno avverando. Uno dei più importanti agenti hollywoodiani, colui che può decidere il destino degli attori di Hollywood, disse che la duchessa “non ha dimostrato di avere un grande talento audio, o un talento qualsiasi”.