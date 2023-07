Harry e Meghan, le accuse di un vicino di casa: "Volevo dar loro il benvenuto"

Un veterano della marina statunitense sarebbe il vicino di casa del principe Harry e Meghan Markle e ha svelato alcuni dettagli e retroscena sul suo rapporto con i due.

Harry e Meghan Markle: il vicino dei casa

La stampa internazionale continua a svelare aneddoti e retroscena sulla vita privata di Harry e Meghan Markle che, finora, hanno ricevuto critiche piuttosto aspre. In queste ore è emersa anche la testimonianza di un vicino di casa della coppia che avrebbe svelato di esser stato allontanato dai due nonostante lui fosse intenzionato a salutarli e a dare loro il suo benvenuto nel quartiere.

“Harry e Meghan vivono nella vecchia proprietà di McCormick e sono andato al loro cancello, da bravo vicino, per accoglierli come si deve. Loro, però, non erano interessati”, ha affermato l’uomo (che si chiama Frank McGinity, e ancora: “L’addetto al cancello mi ha respinto e non ha accettato la mia presenza, ha detto che Harry e Meghan non erano interessati a questo tipo di attenzioni. Io stavo solo cercando di essere amichevole. Comunque sia, loro non li vediamo molto da queste parti. È sorprendente, infatti, che siano venuti qui. Le persone sono in genere più anziane quando arrivano in questo quartiere che, appunto, scelgono perché molto tranquillo”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Harry e Meghan al momento non hanno replicato.