Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono finiti nuovamente al centro della polemica. Questa volta, però, ad averli demoliti è stato il prestigioso Wall Street Journal, che li ha definiti “un flop“.

Harry e Meghan demoliti da Wall Street Journal

Il Wall Street Journal non ha alcun dubbio: il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono “un flop“. I duchi di Sussex, che nei giorni scorsi sono stati scaricati da Spotify con cui avevano un contratto da 15 milioni di dollari, sono stati affossati anche dal prestigioso giornale. “Harry e Meghan hanno prodotto un flop a Hollywood: loro stessi“, ha titolato.

L’analisi del Wall Street Journal

Secondo il Wall Street Journal “i Sussex sono improduttivi e non hanno idee“. In sostanza, la loro attività di produttori è “fallimentare“. Oltre a Spotify, infatti, anche Netflix non rinnoverà loro il contratto da 150 milioni di euro, in scadenza nel 2025. Non solo, il colosso dello streaming ha anche cancellato Pearl, la serie animata ideata da Meghan Markle, e bocciato tutte le proposte dei duchi.

Harry e Meghan Markle verso il declino

Harry e Meghan, che dovrebbero essere ad un passo dal divorzio, sembrano avviarsi verso il declino. La loro popolarità è “ai minimi storici”, tanto anche anche il New York Post li definisce “ripetitivi e noiosi“.