Harry e Meghan a un passo dal divorzio: "Questione di giorni"

Secondo fonti vicine alla famiglia Reale, il Principe Harry e Meghan Markle sarebbero sempre più vicini ad annunciare il loro addio pubblicamente.

Harry e Meghan verso il divorzio: l’indiscrezione

Da mesi si vocifera che l’unione tra Harry e Meghan Markle sia in crisi e, secondo alcune fonti vicine alla famiglia Reale, i due sarebbero prossimi dall’annunciare il loro divorzio. Al momento sull’indiscrezione non vi sono conferme e, durante le ultime occasioni pubbliche in cui i due si sono mostrati insieme, sembravano essere più felici e uniti che mai. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla coppia, che continua a mantenere il massimo riserbo in merito alla vicenda.

Dopo l’addio ai titoli nobiliari Harry e Meghan si sono trasferiti in California alla ricerca di una nuova normalità. Dopo la nascita del primo figlio, Archie Harrison, i due hanno avuto la seconda figlia, Lilibet Diana. I due hanno svelato pubblicamente di aver avuto dei dissapori con alcuni membri della famiglia Reale e Harry ha gettato pesanti ombre sul comportamento avuto da suo padre Carlo e da suo fratello William nei suoi confronti. I membri della famiglia Reale non hanno mai replicato contro il principe e in tanti sono curiosi di sapere quale sia la verità attorno alla questione.