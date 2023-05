Il silenzio di Buckingham Palace, che non ha fatto nessun augurio ufficiale a Harry e Meghan per l'anniversario di matrimonio, conferma la distanza dei reali dai Sussex.

Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da Buckingham Palace in seguito all’inseguimento da parte dei paparazzi ai danni del principe Harry e di Meghan Markle, ma sembra che anche in privato non ci sia stato alcun interesse dei reali per quanto successo alla coppia.

Harry e Meghan inseguiti dai paparazzi: la Polizia di New York smentisce la loro versione

Dopo la cerimonia dei Women of Vision Awards di martedì 16 maggio 2023, durante la quale Meghan Markle aveva ricevuto un premio per il suo impegno per le donne e i diritti, i duchi di Sussex erano saliti prima su un Suv, poi su un taxi, ed erano stati inseguiti dai fotografi. Con loro, anche Doria Ragland, mamma dell’attrice.

Il giorno seguente, una fonte vicina alla famiglia aveva dichiarato a Us Weekly che tutti e tre erano “terrorizzati e turbati per la terribile esperienza”. “Questo incessante inseguimento, durato più di due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti, pedoni e due poliziotti“, aveva detto il portavoce.

Diversa, invece, la versione della Polizia di New York, che in una nota ha dichiarato che “il duca e la duchessa di Sussex sono arrivati a destinazione: non ci risultano collisioni, feriti o arresti“. Anche secondo il tassista alla guida della seconda auto su cui sono saliti Harry e Meghan la corsa sarebbe durata pochi minuti.

Silenzio da Buckingham Palace: i reali non fanno neanche gli auguri per l’anniversario di matrimonio ai Sussex

Se siano stati il principe Harry e Meghan Markle a ingigantire quanto successo o gli altri a sminuire la vicenda ancora non lo sappiamo, quello che è certo è il silenzio da Londra, che conferma l’abissale distanza creatasi tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia reale. Secondo Page Six, che ha riportato quanto detto da un insider vicino a Harry e Meghan, né re Carlo III né il principe William avrebbero sentito la coppia per sincerarsi delle loro condizioni o per sapere quanto accaduto.

Da Buckingham Palace non sono arrivati neanche gli auguri a Harry e Meghan per l’anniversario di matrimonio, che cade il 19 maggio. Particolare che stupisce, in quanto, nonostante il trasferimento della coppia negli Stati Uniti, gli auguri ufficiali sui social per la ricorrenza erano sempre arrivati.