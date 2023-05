Harry e Meghan hanno un incidente stradale mentre fuggono dai paparazzi: in macchina anche la madre di lei

Schianto in fuga dai paparazzi per il principe Harry e Meghan Markle a New York: la coppia di duchi aveva appena presenziato una cerimonia di premiazione, in macchina anche la madre di lei

New York. Schianto in fuga dai paparazzi per il principe Harry e Meghan Markle. A spiegare la dinamica dell’incidente a SkyTg24 è stato il portavoce reale della coppia.

In macchina anche la madre di lei

Stando a quanto riferito dal portavoce, Harry e Meghan, rispettivamente il duca e la duchessa di Sussex, sono incappati nel sinistro stradale nella tarda serata di ieri, martedì 16 maggio, mentre viaggiavano inseguiti dai paparazzi. L’incidente è avvenuto dopo la partecipazione dei due a una cerimonia di premiazione nella città di New York (primo evento pubblico dopo l’incoronazione di re Carlo III). Sullo scontro, il portavoce ha riferito: «Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto sulla strada, pedoni e due agenti del dipartimento di polizia di New York».

Fa riaffiorare alla mente un triste ricordo

Sebbene né la coppia né la madre di Meghan abbiano subìto danni di grave entità – non ci sono al momento notizie dettagliate riguardo la loro condizione –, molti sono i media britannici e americani che parlano di «tragedia sfiorata», non senza far riferimento al drammatico incidente avvenuto a Parigi il 31 agosto 1997 in cui ha perso la vita Lady Diana, madre di Harry.