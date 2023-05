Harry dopo l'incoronazione di Re Carlo: "30 minuti a Buckingham Palace"

Il principe Harry ha partecipato all’incoronazione di Re Carlo III, ma è rimasto a Londra solo 28 ore. Cosa ha fatto dopo la cerimonia? Secondo i beninformati ha trascorso 30 minuti dentro a Buckingham Palace.

Incoronazione Re Carlo: cosa ha fatto Harry dopo la cerimonia?

Dopo l’incoronazione di Re Carlo III, il principe Harry è fuggito. Prima di tornare dalla moglie Meghan Markle e dai piccoli Archie e Lilibet, il duca di Sussez si è fermato a Buckingham Palace per 30 minuti. Cosa ha fatto all’interno del palazzo?

Harry a Buckingham Palace per 30 minuti

Stando a quanto sostiene il Telegraph, il principe Harry è uscito dall’abbazia di Westminster alle 13:15, dopo di che si è recato a Buckingham Palace. E’ rimasto all’interno del palazzo per 30 minuti, ma non ha incontrato né il padre e né tantomeno il fratello, impegnati nella processione.

Cosa ha fatto Harry a Buckingham Palace?

I beninformati sostengono che Harry si sia fermato a Buckingham Palace dopo l’incoronazione di Re Carlo solo per “motivi logistici“. In sostanza, ha voluto prendersi una pausa dagli occhi indiscreti del pubblico. Oltre a non aver incontrato i familiari, il principe non ha visto neanche i membri anziani della Royal Family. Uscito da Buckingham Palace, Harry è andato all’aeroporto di Heathrow per tornare negli Stati Uniti.