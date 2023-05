Incoronazione Re Carlo III, la principessa Anna tuona: "No a monarchia snellita"

Incoronazione Re Carlo III, la principessa Anna tuona: "No a monarchia snellita"

E’ tutto pronto per l’incoronazione di Re Carlo III, che si terrà a Londra sabato 6 maggio 2023. La principessa Anna, sedicesima nella linea di successione al trono, si è detta contraria alla “monarchia snellita”.

Incoronazione Re Carlo: parla la principessa Anna

Sabato 6 maggio 2023 andrà in scena l’incoronazione di Re Carlo III, evento che sarà trasmesso in mondovisione. La celebrazione è stata studiata fin nei minimi dettagli e ormai è tutto pronto. La principessa Anna, sorella di due anni più piccola del sovrano, ha ammesso che è contraria alla “monarchia snellita“.

Principessa Anna: no alla monarchia snellita

La principessa Anna, considerata la “reale che lavora più duramente” – nel 2022 ha partecipato a 214 impegni a nome della Royal Family contro i 181 di Carlo – ha voluto replicare alle voci che circolano sul suo conto. Queste sostengono che stia facendo di tutto per superare suo fratello. Anna, dal canto suo, ha risposto che non sapeva cos’altro fare per dimostrare il suo impegno. Pertanto, si è detta contraria alla “monarchia snellita“.

Principessa Anna: cosa si aspetta da Carlo?

In vista dell’incoronazione di Re Carlo, la principessa Anna ha sottolineato che si aspetta molto di più da suo fratello. Riconosce che negli anni si è impegnato, ma ha ammesso che avrebbe potuto compiere qualche passo in più.