Incoronazione di re Carlo III: che ruolo avrà la principessa Anna

La principessa Anna, sorella dell’attuale re d’Inghilterra si è sempre contraddistinta per la sua determinazione e lealtà nonché per essere stata sempre a fianco del fratello come confidente e maggiore sostenitrice.

Il ruolo della principessa Anna

L’unica figlia femmina della regina Elisabetta II è considerata il pilastro della Famiglia Reale. La sua presenza nella vita di Carlo è sempre stata fondamentale per essere stata la sua più intima confidente e consigliera fidata.

Carlo III potrebbe assegnare alla sua amata sorella un incarico molto importante nella cerimonia di incoronazione per premiarla dell’impegno nel servire la corona.

L’incarico del Gold Stick in Waiting

A rendere noto il ruolo che avrà la principessa Anna all’incoronazione di Carlo III è stato il Mirror.

Anna avrà l’incarico del Gold Stick in Waiting, un’ambita posizione di guardia del corpo nella Casa Reale.

Il ruolo del Bastone d’Oro è affiancato al Silver Stick in Waiting: due ufficiali che affiancano il re al fine di proteggerlo da qualsiasi pericolo e garantire la sicurezza del sovrano.

La cerimonia di incoronazione di Carlo III

Da Buckingham Palace non c’è stata ancora nessuna conferma, ma se fosse vera la notizia la principessa Anna guiderebbe il corteo a cavallo dietro al re e alla regina. I sovrani saranno sulla Gold State Coach, la carrozza della Royal Family.

