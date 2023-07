Harry e Meghan, i duchi di Sussex stanno prendendo strade diverse? Il principe vorrebbe dedicarsi a progetti personali

Per i duchi di Sussex, Harry e Meghan, potrebbe prospettarsi un futuro professionale separato l’uno dall’altra. Concluso l’accordo con Spotify, ad Harry e Meghan rimane ora il contratto con Netflix da 100 milioni di dollari.

Ora, però qualcosa potrebbe cambiare. Stando a quanto emerge da alcune indiscrezioni, il duca e la duchessa di Sussex potrebbero dedicarsi a progetti differenti: Harry starebbe lavorando a qualcosa di personale, con l’obiettivo di “ritrovare se stesso”, mentre Meghan avrebbe intenzione di tornare al suo vecchio lavoro di attrice.

Harry Meghan, il percorso professionale dei duchi prenderà strade?

Ci sarebbe un motivo ben preciso, secondo il quale i duchi potrebbero non lavorare insieme professionalmente. Harry infatti, faticherebbe a integrarsi nel mondo patinato di Hollywood e ciò lo avrebbe portato a dedicarsi a qualcosa di personale come il documentario in Africa. Meghan vorrebbe ritrovare le “antiche” luci della ribalta alle quali aveva dovuto rinunciare dopo aver sposato il principe.

Che succede alla villa di Montecito?

Nel frattempo voci sempre più insistenti parlano di una crisi economica nella quale starebbero versando i duchi del Sussex e l’addio di Spotify avrebbe inciso in modo consistente. Per questo motivo la coppia avrebbe deciso di vendere la loro abitazione a Montecito. Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato a Closer Magazine: “Harry e Meghan sanno di dover lavorare duro per riportare il loro brand agli antichi fasti, ma le cose non promettono bene”.