Cadavere trovato vicino ad un agriturismo: giallo sulla morte di un 52enne bolognese

Un cadavere è stato trovato vicino ad un agriturismo. Si tratta di un uomo di 52 anni, bolognese, ma la sua morte è un mistero.

Cadavere vicino agriturismo: uomo morto a 52 anni

Giallo in provincia di Modena, dove è stato trovato il cadavere di un uomo di 52 anni. Questa mattina, nei pressi di un agriturismo, è stato rinvenuto un cadavere. Per il momento le cause del decesso rimangono un mistero, ma le indagini sono immediatamente iniziate. Gli inquirenti non stanno escludendo nessuna ipotesi, ma sembrano non esserci testimoni di quanto accaduto. L’uomo sarebbe morto durante la notte, ma è ancora molto difficile capire come sia accaduto questo presunto incidente.

Cadavere vicino agriturismo: ritrovamento del cadavere

Nella mattina di oggi, 21 giugno 2021, è stato ritrovato un cadavere. Il tragico rinvenimento è avvenuto nei pressi di un agriturismo di Maserno di Montese, nella zona dell’Appenino Modenese. Si tratta di un uomo di 52 anni residente in un’altra provincia. I gestori dell’agriturismo in questione hanno trovato il cadavere e hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma e la scientifica, per effettuare tutti i rilievi del caso.

L’area è stata subito transennata per permettere agli agenti di lavorare. Si tratta di un vero e proprio giallo, che potrebbe essere un semplice incidente o qualcosa di più.

Cadavere vicino agriturismo: le ipotesi

Gli inquirenti non stanno escludendo nessuna pista. Nonostante questo, l’ipotesi più probabile secondo gli investigatori è che il 52enne sia caduto da un muretto che non avrebbe visto a causa del buio. Restano, però, ancora tanti dubbi sulla dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe raggiunto l’agriturismo dopo una cena in un locale di Montese. Ancora da chiarire come sia riuscito ad arrivare all’agriturismo. Potrebbe aver trovato un modo per raggiungerlo da solo oppure qualcuno potrebbe averlo accompagnato. I carabinieri sono concentrati a visionare tutti i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, nella speranza di capire presto cosa possa essere successo all’uomo. Se qualcuno lo ha accompagnato potrebbe presto arrivare la sua testimonianza, per cercare di fare maggiore chiarezza su quanto accaduto al 52enne bolognese. Nessuno sembra aver visto nulla.