Cade il cellulare: uomo ubriaco picchia e minaccia moglie e figlia

Per un caso fortuito cade il suo cellulare ed un uomo ubriaco picchia e minaccia moglie e figlia vicino Napoli.

Un banale incidente domestico scatena la furia di un 42enne che viene arrestato dai carabinieri dopo aver dato in escandescenze in famiglia. Da quanto si apprende l’uomo, ubriaco, ha prima picchiato la figlia 16enne, poi sua moglie.

Cade il cellulare, picchia moglie e figlia

E non contento avrebbe anche minacciato di uccidere le due con un coltello da cucina. I media spiegano che questa terribile scena si è svolta peraltro anche davanti ad altri 3 figli ancora piccoli.

Ma cosa è successo in quella casa del comune di Qualiano? A scatenare la violenza la caduta accidentale di uno smartphone e cui avrebbe fatto seguito la reazione violentissima e il gesto della madre di intromettersi fra la furia dell’uomo e la ragazza “come accadeva ormai da 12 anni”.

Un clima di terrore lungo 12 anni

I media parlano di “un clima di terrore costante, in casa, che non avrebbe risparmiato gli altri tre figli”.

Alcuni passanti hanno sentito le urla in strada e hanno composto il numero del 112. A quel punto i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti a razzo ed hanno trovato le due vittime “rannicchiate in un angolo ed i tre bambini ancora in lacrime”. Il 42enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di convalida.