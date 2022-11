Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, 23 novembre, a Brescia, dove cade una lastra di marmo e viene ferito un passante.

La vittima è un 30enne che è stato sfiorato dal grosso frammento ed è stato ricoverato in codice giallo con ferite al volto. Ci sono stati momenti di paura in Piazza Vittoria, in pieno centro, dopo che per motivi che sono al vaglio degli inquirenti una lastra di marmo si è staccata ed ha colpito di striscio un passante.

Cade lastra di marmo: ferito un passante

Per fortuna il grosso e pesante pezzo non ha centrato la vittima in maniera più diretta, ma l’uomo ha comunque riportato ferite severe.

I media territoriali spiegano che la lastra, lunga oltre mezzo metro si è distrutta una volta a terra, frantumandosi in decine di frammenti più piccoli. Dal canto suo il passante, un 30enne rappresentante di una ditta di caffè, è rimasto ferito ma non schiacciato dal pesante pezzo. Le informazioni trapelate spiegano che l’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo.

Area transennata e dichiarata inagibile

Tutto questo mentre l’area veniva transennata dopo l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della territoriale. Il sito è stato dichiarato inagibile e per l’intera giornata sono andate avanti le verifiche. Secondo le ultime notizie giunte il 30enne sarebbe stato colpito al volto e potrebbe aver riportato non solo ferite lacero contuse ma anche fratture. Al momento l’uomo si trova ricoverato all’ospedale Civile di Brescia.