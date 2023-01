Cade mentre ripara una grondaia, 65enne elitrasportato in ospedale

Cade mentre ripara una grondaia, 65enne elitrasportato in ospedale

Cade mentre ripara una grondaia, 65enne elitrasportato in ospedale

Grave incidente in Ciociaria dove un uomo all'improvviso cade mentre ripara una grondaia e batte la testa: 65enne elitrasportato in ospedale

Incidente al lavoro in provincia di Frosinone, dove un uomo cade mentre ripara una grondaia, 65enne elitrasportato in ospedale.

Traumi seri per un uomo di Ferentino che è stato immediatamente condotto al Policlinico Umberto I di Roma. Il grave incidente si è verificato, da quanto spiega l’emittente tv Teleuniverso, nel primo pomeriggio del 12 gennaio a Ferentino, in località Cartiera. Non è dato sapere se la caduta sia stata determinata da una perdita di equilibrio o da un malore improvviso.

Cade mentre ripara una grondaia

A quanto si apprende un uomo di 65 anni che stava riparando una grondaia è caduto da un’altezza di circa due metri e mezzo.

Nella caduta il 65enne pare abbia riportato dei seri politraumi. Sembrerebbe infatti che nel precipitare al suolo, sia pur da una altezza non eccessiva, si sia procurato delle ferite severe al capo. Sul posto sono giunti a razzo i soccorsi che hanno chiesto l’intervento di una eliambulanza.

Sul posto soccorritori con l’elicottero

Il mezzo ad ala rotante “Pegaso” di Ares 118 ha trasferito l’uomo all’Umberto I di Roma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della territoriale e gli ispettori dello Spresal.

Le ultime notizie sullo stato di salute della vittima non la darebbero per fortuna in pericolo di vita.