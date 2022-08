Un'auto impazzita è finita sulla folla fuori da un locale di Cagliari. Tutto è accaduto dopo che l'aggressore è stato respinto all'ingresso.

Cagliari, auto sulla folla fuori da un locale: un ferito

Una Fiat Punto, guidata da un uomo che era appena stato respinto da un locale a Quartu Sant’Elena, nei pressi di Cagliari, è piombata più volte sulla folla.

L’uomo ha cercato di investire chi si trovava nel parcheggio del locale e un 50enne è rimasto ferito, mentre l’aggressore risulta ancora ricercato. Il fatto è accaduto all’esterno del locale La Marinella, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto, poco prima delle 3:30. L’uomo voleva entrare nel locale, ma gli addetti alla sicurezza non glielo avevano permesso perché in passato aveva già creato problemi. A quel punto, l’uomo è salito a bordo della sua auto e ha tentato di investire più volte le persone che si trovavano nel parcheggio.

L’uomo è ancora in fuga

Nei filmati girati dai testimoni, si vede perfettamente l’uomo che cerca più volte di investire le persone, anche in retromarcia. L’auto ha poi preso una rotatoria ed è tornata a tutta velocità, investendo un uomo di 50 anni, che è finito in ospedale con una frattura al braccio e una alla gamba. L’aggressore si è immediatamente dato alla fuga, in direzione di Cagliari. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto e stanno ancora cercando il responsabile.