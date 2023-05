Calabria, crolla viadotto nel Cosentino

Il crollo del viadotto in Calabria è avvenuto nel tratto di strada che attraversa il comune di Longobucco

Il maltempo continua a causare danni nel nostro Paese. In Calabria, a causa delle piogge e del conseguente fiume in piena, è crollato un viadotto. Occhiuto: “Evitata tragedia, accertare responsabilità”

Calabria, crolla viadotto

Il maltempo continua a flagellare l’Italia. In Calabria, a causa delle forti piogge è crollato il viadotto della Sila-Mare: il fiume in piena ha distrutto uno dei piloni.

In un video pubblicato su facebook, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha commentato le impressionanti immagini che scorrevano sul telefonino che riprendevano il crollo del viadotto “Ortiano 2”, sulla SS 177 Sila-Mare, nel tratto che collega Longobucco alla costa jonica.

“Il ponte costruito soltanto nove anni fa”

“Immagini incredibili, si tratta di un ponte – commenta – costruito soltanto nove anni fa dai Comuni del posto. Sono immagini che ricordano il Ponte di Genova che ha causato moltissime vittime. Sapete perché non ci sono state vittime oggi? Perchè Anas qualche ora prima, in maniera previdente, ha chiuso questo tratto di strada”.

La tempestiva decisione di Anas

Da quanto riferiscono alcuni media locali, l’Anas aveva deciso la momentanea chiusura del traffico a causa dei primi segnali di cedimento di uno dei piloni. “Altrimenti ora commenteremmo una tragedia”, la conclusione di Occhiuto. Che, in seguito ha poi rilasciato un’altra dichiarazione a margine del post su facebook: “Andrò sul posto, e soprattutto pretenderò che tutte le responsabilità, se responsabilità ci sono, vengano accertate. Perché nel 2023 un ponte costruito soltanto nove anni prima non può cadere in questo modo”.