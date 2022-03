Pomeriggio di tragedia a Priverno, dove un giovanissimo calciatore 15enne muore in allenamento malgrado soccorsi tempestivi e massaggio cardiaco

Tragedia a Priverno, nel Lazio, dove un calciatore 15enne muore in allenamento davanti gli occhi della madre. Secondo quanto riportato dai media locali il giovane Matteo Pietrosanti è stato ucciso da un malore improvviso in provincia di Latina. La tragedia si è consumata nelle ore pomeridiane del 3 marzo, quando Matteo pare si stesse allenando con i compagni di squadra.

Purtroppo i media spiegano anche che la morte del ragazzino è tragicamente avvenuta davanti agli occhi di sua madre.

La tragedia, 15enne muore in allenamento

Il personale dell’Ares 118 è immediatamente intervenuto per soccorrere il 15enne con un massaggio cardiocircolatorio ma per lui ormai era troppo tardi. Ad uccidere Matteo sarebbe stato un malore su cui spetterà alla magistratura far luce. Dopo la tragedia i Carabinieri della Territoriale hanno verbalizzato l’accaduto e girato l’esito al magistrato di turno, che avrebbe disposto un esame autoptico.

Le ipotesi sul decesso e l’autopsia sulla salma

Fra le ipotesi citate dai media c’è anche quella dell’infarto, ma solo e soltanto un esame tanatologico potrà dare patente di credibilità a quella possibile spiegazione, per ora del tutto aleatoria. Sui canali social la morte di Matteo ha scatenato un’ondata di commozione. Su Facebook anche un posto della sua squadra, la Asd Virtus San Michele e Donato Calcio: “Ci uniamo al dolore che ha colpito la famiglia per la scomparsa del loro piccolo campione Matteo.

Riposa in pace”.