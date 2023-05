Calciatore rapinato in Corso Como a Milano: gli rubano persino le scarpe

Probabilmente, anche se di certo non è una giustificazione, ad attirare l’attenzione dei criminali sono stati i suoi “status symbol”: un calciatore è stato rapinato in Corso Como a Milano e gli rubano persino le scarpe. Serata di movida finita malissimo per un 20enne che milita nella serie B della Svizzera, che è stato depredato assieme ad alcune persone che erano con lui.

Calciatore rapinato delle scarpe a Milano

Da quanto si apprende il calciatore ventenne, che attualmente gioca in una squadra di serie B in Svizzera, domenica si visto sottrarre persino le scarpe. Il Giorno spiega che il crimine è avvenuto a Milano, lungo Corso Como, una delle vie più conosciute della notte meneghina. La vittima era reduce da una serata insieme a un collega in uno dei tanti locali della zona. A notte fonda però la coppia è stata sono stati accerchiata da almeno venti uomini.

Il bottino: un Cartier, gioielli, denaro e le calzature

Il gruppo ha quindi rapinato entrambi gli amici, ma al ventenne è andata decisamente peggio. Cosa hanno portato via i rapinatori? Un orologio Cartier del valore di migliaia di euro, gli orecchini, la collana d’oro, il cellulare, e denaro in contanti. E non è finita: il calciatore è rimasto anche senza scarpe che gli aggressori hanno deciso di portare via. Si tratterebbe di scarpe “speciali” utilizzate dopo un infortunio in campo del valore di oltre 700 euro.